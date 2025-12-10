الصفحة الرئيسية
المالية توقف جميع التعيينات والترفيعات والعلاوات ونقل الخدمات
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549552-639009655133513538.webp
179 وجهة بدون تأشيرة: الإمارات تحافظ على صدارة جوازات السفر عالمياً
دوليات
2025-12-10 | 07:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
جريدة النهار
97 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
حافظ جواز السفر الإماراتي على المركز الأول عالمياً للعام السابع على التوالي بـ179 نقطة، بحسب مؤشر "جواز السفر العالمي"، لتؤكد الإمارات مكانتها كقوّة عالمية في مجال التنقّل وعلى سمعتها كمركز مستقر وجاذب للاستثمار مقابل الدول التقليدية في أوروبا وأميركا الشمالية.
وقد حافظ جواز السفر الإماراتي على وصوله مع إمكانية الدخول بدون تأشيرة إلى 129 وجهة، والحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 45 وجهة، وإمكانية الوصول بتصريح السفر الإلكتروني (ETA) إلى ثماني دول، ما يمنحه درجة تنقّل تبلغ 179.
وبعد سنوات من الثبات، حقّقت جوازات السفر الآسيوية قفزة قويّة في 2025، حيث سجّلت
سنغافورة
أكبر تقدّم بصعودها من المرتبة 30 إلى المرتبة الثانية، بينما تقدّمت
ماليزيا
من المرتبة 41 إلى 17. وحافظت
اليابان
وكوريا الجنوبية على مراكز متقدمة، ما عزّز الحضور الجماعي للمنطقة قرب قمة التصنيف.
واستمرت أوروبا في الاحتفاظ بغالبية المراكز العشرين الأولى، حيث جاء في المركز الثالث إلى السابع بالترتيب كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا. إلا أن معظمها، سجّل درجات أقل مما كانت عليه في عام 2024، حيث انخفضت من نحو 178-179 درجة إلى نحو 174 هذا العام.
كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا من بين أكبر المتراجعين في تصنيفات عام 2025. فانزلقت المملكة المتحدة من المرتبة 32 إلى 39، بينما تراجعت
الولايات المتحدة
وكندا إلى المرتبتين 41 و40 على التوالي بعد أن فقدت كل منهما 5 وجهات بدون تأشيرة. وتراجعت
أستراليا
ونيوزيلندا في الترتيب.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "آرتون كابيتال" والمؤسس المشارك لمؤشر الجوازات أرماند آرتون أن الإمارات "تواصل احتلال المرتبة الأولى لأنّها وسّعت بشكل مطرد من تنقلها العالمي في وقت أصبح فيه بقية العالم أقل انفتاحاً".
وأضاف: "في عام 2025، انخفض مؤشّر الانفتاح العالمي حيث فقدت العديد من جوازات السفر الرئيسية - بما في ذلك تلك الخاصة بالمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا - إمكانية الوصول بدون تأشيرة وسط تشديد قواعد الدخول. الإمارات هي واحدة من الدول القليلة التي لم تقاوم هذا الانكماش العالمي فحسب، بل قلبت الاتجاه بنشاط".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
179 وجهة بدون تأشيرة
الإمارات تحافظ على صدارة جوازات السفر عالمياً
الولايات المتحدة
كوريا الجنوبية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
نيوزيلندا
السومرية
أستراليا
سنغافورة
+A
-A
