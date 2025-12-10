179 وجهة بدون تأشيرة: الإمارات تحافظ على صدارة جوازات السفر عالمياً

وقد حافظ جواز السفر الإماراتي على وصوله مع إمكانية الدخول بدون تأشيرة إلى 129 وجهة، والحصول على تأشيرة عند الوصول إلى 45 وجهة، وإمكانية الوصول بتصريح السفر الإلكتروني (ETA) إلى ثماني دول، ما يمنحه درجة تنقّل تبلغ 179.وبعد سنوات من الثبات، حقّقت جوازات السفر الآسيوية قفزة قويّة في 2025، حيث سجّلت أكبر تقدّم بصعودها من المرتبة 30 إلى المرتبة الثانية، بينما تقدّمت من المرتبة 41 إلى 17. وحافظت وكوريا الجنوبية على مراكز متقدمة، ما عزّز الحضور الجماعي للمنطقة قرب قمة التصنيف.واستمرت أوروبا في الاحتفاظ بغالبية المراكز العشرين الأولى، حيث جاء في المركز الثالث إلى السابع بالترتيب كل من إسبانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا. إلا أن معظمها، سجّل درجات أقل مما كانت عليه في عام 2024، حيث انخفضت من نحو 178-179 درجة إلى نحو 174 هذا العام.كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا من بين أكبر المتراجعين في تصنيفات عام 2025. فانزلقت المملكة المتحدة من المرتبة 32 إلى 39، بينما تراجعت وكندا إلى المرتبتين 41 و40 على التوالي بعد أن فقدت كل منهما 5 وجهات بدون تأشيرة. وتراجعت ونيوزيلندا في الترتيب.وذكر الرئيس التنفيذي لشركة "آرتون كابيتال" والمؤسس المشارك لمؤشر الجوازات أرماند آرتون أن الإمارات "تواصل احتلال المرتبة الأولى لأنّها وسّعت بشكل مطرد من تنقلها العالمي في وقت أصبح فيه بقية العالم أقل انفتاحاً".