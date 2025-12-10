زيلينسكي: نتوقع تسليم وثيقة خطة السلام للولايات المتحدة قريبا

وقال في تصريحات صحفية، إن "هناك محادثات أمريكية أوكرانية اليوم بشأن خطة السلام وإعادة الإعمار والتطوير الاقتصادي بمرحلة ما بعد الحرب".وتابع: "ننهي العمل على النقاط العشرين لوثيقة أساسية قد تحدد معايير إنهاء الحرب".وأكمل: "نتوقع تسليم وثيقة خطة السلام للولايات المتحدة قريبا بعد عملنا المشترك مع فريق الرئيس وشركائنا في أوروبا".