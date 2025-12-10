إدارة ترامب تتوعد "الجنائية الدولية" بعقوبات جديدة

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في أن "تريد من إدخال تعديلات على وثيقتها التأسيسية لضمان أن المحكمة لن تجري تحقيقات بشأن الرئيس الجمهوري ومسؤوليه رفيعي المستوى.. مع تهديدها بعقوبات أمريكية جديدة على المحكمة بخلاف ذلك ".ووفقا للمصدر، فإن رفض المحكمة لهذه المطالب، والتي تشمل أيضا وقف التحقيقات المتعلقة بالقيادة الإسرائيلية وأفعال القوات الأمريكية في ، قد يؤدي إلى فرض واشنطن "عقوبات جديدة على مسؤولي الدولية وعلى المحكمة نفسها". وأشار إلى أن أبلغت مطالبها إلى المحكمة وإلى عدد من الدول الأعضاء فيها.كما نقلت الوكالة عن المصدر قوله: "هناك قلق متزايد من أن المحكمة الجنائية الدولية في عام 2029 ستركز انتباهها على الرئيس ونائب الرئيس (جي دي فانس) ووزير الحرب (بيت هيغسيث) وآخرين وستبدأ تحقيقا بشأنهم.. هذا غير مقبول، ولن نسمح بذلك".ولم يوضح المصدر الأساس المحتمل لهذا التحقيق، لكنه أشار إلى نقاشات في الأوساط القانونية الدولية حول احتمال بدء المحكمة تحقيقا ضد بعد انتهاء ولاية الحالية في 2029.وأشارت "رويترز" إلى أن تعديل نظام يتطلب موافقة ثلثي الدول الأطراف فيه. وكان ترامب قد وقع في فبراير مرسوما تنفيذيا بفرض عقوبات على المحكمة، ردا على تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، شملت تجميد الأصول وحظر الدخول لأعضاء المحكمة. وقد أدانت المحكمة القرار الأمريكي وأكدت استمرار عملها.تأتي هذه الخطوة في وقت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نهاية 2024 مذكرات توقيف بحق الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق يوآف .كما تواصل الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ضد مهربي قبالة سواحل فنزويلا، مع تقارير عن دراسة خيارات لضربات داخل الأراضي الفنزويلية.