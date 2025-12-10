سحب دواء في الولايات المتحدة بسبب مخاطر تلوث محتملة

وعادة، تُستخدم أقراص "بيسوبرولول فومارات وهيدروكلوروثيازيد"، المعروفة بالاسم التجاري "زياك"، لعلاج ارتفاع ضغط الدم، إذ تعمل على تثبيط مستقبلات بيتا-1 في القلب، ما يساعد على انتظام ضربات القلب، بحسب موقع WebMD.وأظهر فحص عينات احتياطية أن الأقراص قد تحتوي على "إيزيتيميب"، وهو دواء يُستخدم لعلاج ارتفاع .وصُنّف السحب ضمن الفئة الثالثة، ما يعني أن التعرض للمنتج أو استخدامه "لا يُرجح أن يسبب آثارا صحية ضارة"، بحسب الأمريكية.وتشمل الأقراص المتأثرة جرعات 2.5 ملغ و6.25 ملغ، وتتراوح تواريخ انتهاء الصلاحية بين 2025 ومايو 2026.ولم تصدر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حتى الآن تعليمات محددة للمرضى حول الخطوات الواجب اتباعها إذا تأثر دواؤهم بالسحب.