احتجاجا على مشاركة إسرائيل.. آيسلندا تعلن انسحابها من مسابقة "يوروفيجن" 2026

وقال لهيئة الإذاعة، ستيفان ، في بيان: "يتضح من النقاش العام في هذا البلد ورد الفعل على قرار للإذاعة الأسبوع الماضي أنه لن يكون هناك فرح ولا سلام فيما يتعلق بمشاركة العامة الأيسلندية RÚV".وجاء هذا القرار بعد أن سبقت عدة دول - هي إسبانيا وهولندا وإيرلندا وسلوفينيا - إلى الانسحاب احتجاجا على سلوك في الحرب ضد .وكانت آيسلندا من بين الدول التي طالبت الأسبوع الماضي بإجراء تصويت حول مشاركة إسرائيل، لكن الاتحاد الأوروبي للإذاعة قرر عدم إجراء أي تصويت، مؤكدا بدلا من ذلك إقرار قواعد جديدة تهدف إلى "ردع الحكومات عن التأثير على المسابقة".ولم تحقق آيسلندا الفوز في المسابقة على مدى تاريخ مشاركتها، لكنها حلت في المركز الثاني عامي 1999 و2009. وتُعد "يوروفيجن"، التي انطلقت عام 1956، واحدة من أكبر المسابقات في العالم، حيث يصل عدد مشاهديه إلى حوالي 160 مليون مشاهد وفقا للاتحاد الأوروبي للإذاعة.