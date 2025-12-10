وزير الحرب الأمريكي ينشر صورة له في العراق

وتظهر الصورة هيغسيث، مرتديا الزي العسكري برفقة عسكريين أمريكيين آخرين.وعلّق وزير الحرب الأمريكي على الصورة بالقول، إنها تعود إلى ما قبل 20 عاما، والتُقطت في العاصمة العراقية ، قبيل إنزال جوي للجيش الأمريكي".وأضاف: "هؤلاء الرجال، ومهمتنا والأخوة بيننا، أشياء تظل دائما حاضرة في ذهني، كل يوم".واختتم منشوره بالقول: "نحن في وزارة الحرب، في خدمة المحاربين مثل هؤلاء، وسنفعل الصواب تجاههم، خصوصا في الأوقات العصيبة".يُذكر أن بيت هيغسيث التحق بالجيش الأمريكي عام 2003، وخدم ضابطًا لسنوات، مشاركًا في عمليات باليابان والعراق وأفغانستان وغوانتنامو، وتدرّج في عدة رتب قبل أن ينهي خدمته عام 2021.