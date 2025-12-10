ترامب يتصل بقادة أوروبا لبحث جهود السلام في أوكرانيا

عقد الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء، مكالمة مع قادة وبريطانيا وألمانيا لبحث الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة في أوكرانيا، وذلك في وقت تشهد فيه العلاقات توترا حادا.

وبحسب موقع "أكسيوس"، استمرت المكالمة 40 دقيقة، وركزت، وفقا للرئيس الفرنسي ، على "تعزيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

وجاء في بيان صادر عن : "ناقش القادة الأربعة حالة المفاوضات حول وقف إطلاق النار في أوكرانيا.



كما يستمر العمل المكثف على خطة السلام في الأيام القادمة. واتفقوا على أن هذه لحظة حاسمة لأوروبا وللأمن المشترك في المنطقة الأوروبية الأطلسية".



وجاءت هذه المكالمة في ظل تصاعد الخلافات بين وحلفائها الأوروبيين حول كيفية إنهاء الحرب، بعد أن انتقد القادة الأوروبيين ووصفهم بـ"الضعفاء" في مقابلة مع "بوليتيكو" يوم الثلاثاء، مدافعا عن استراتيجيته الجديدة للأمن القومي التي تدعو إلى "تعزيز المقاومة للمسار الحالي لأوروبا".



وأشار الموقع الأمريكي إلى أن الاتصال يأتي أيضا في وقت يواجه فيه "ضغوطا متزايدة من لقبول خطة ترامب للسلام التي تتضمن خسائر إقليمية كبرى وتنازلات أخرى".