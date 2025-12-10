قوات أمريكية تعترض ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن القوات الأمريكية اعترضت وصادرت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، في خطوة تمثل تصعيدا جديدا في حدة التوترات بين البلدين.





ونقلت الوكالة عن خبراء في مجال النفط قولهم: "معظم النفط الفنزويلي يتم تصديره إلى ، غالبا عبر وسطاء، وبخصومات كبيرة نظرا للمخاطر المرتبطة بالعقوبات، وعملية المصادرة قد تزيد من تعقيد قدرة فنزويلا على تصدير نفطها، إذ من المرجح أن تتردد شركات الشحن الأخرى في نقل شحناتها مستقبلا".



وتكثّف ضغوطها على الرئيس الفنزويلي ، متهمة إياه بالإشراف على شبكة للاتجار بالمخدرات. ولم تذكر المصادر اسم الناقلة ولم تكشف على وجه التحديد أين تم احتجازها، ولم يصدر عن أي تعليق فوري حول الواقعة، فيما أشارت الوكالة إلى أن الوطنية الفنزويلية ووزارتي النفط والإعلام في فنزويلا امتنعت عن الرد على طلبات التعليق.

ونفذ البنتاغون أكثر من 20 ضربة ضد سفن يُشتبه بتورطها في تهريب في المياه القريبة من فنزويلا وكولومبيا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

كما ألمح في عدة مناسبات إلى أن "أيام باتت معدودة"، مشيرا إلى احتمالية "توجيه ضربات برية داخل فنزويلا".



من جانبها، تصف حكومة مادورو التحركات الأمريكية بأنها محاولة للسيطرة على احتياطيات فنزويلا النفطية الهائلة.