ماسك يتحدث عن "نجاح جزئي" لوزارة كفاءة الحكومة

وفي مقابلة مع مساعدته والمؤثرة المحافظة كاتي ميلر، التي عملت سابقا متحدثة باسم وزارة كفاءة الحكومة، أوضح قائلا: "كنا ناجحين قليلا. كنا ناجحين إلى حد ما".وتحدث ماسك بصفته ضيفا على بودكاست "كاتي ميلر"، الذي أطلقته ميلر، زوجة ، أحد كبار مستشاري ، بعد مغادرتها العمل الحكومي وانتقالها إلى العمل لدى ماسك في القطاع الخاص.وعندما ضغطت ميلر على ماسك لتسأل إن كان سيكرر التجربة، رد قائلا: "لا أعتقد ذلك... بدلا من العمل في وزارة كفاءة الحكومة، كنت سأركز على تعزيز نجاح شركاتي وتطويرها".وحسبما ذكر ماسك في المقابلة، أسهمت الوزارة في توفير ما يصل إلى 200 مليار دولار سنويا من "المدفوعات التي لا جدوى منها"، والتي قال إنه يمكن تجنبها من خلال أنظمة مؤتمتة أفضل وبرمجة محسنة للمدفوعات الفيدرالية.ومازال ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و" إكس"، ومالك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، يدافع بشكل عام عن وزارة كفاءة الحكومة المثيرة للجدل التي أنشأها ، والتي غادرها ماسك في الربيع الماضي قبل إغلاقها رسميا الشهر الماضي.