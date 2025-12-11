ثلاث إشارات لتصعيد إسرائيلي على لبنان.. المنطقة تغلي والعراق يطلق تحذيره قبل الضربة

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ثلاث إشارات لتصعيد إسرائيلي على لبنان.. المنطقة تغلي والعراق يطلق تحذيره قبل الضربة

دوليات

2025-12-11 | 02:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ثلاث إشارات لتصعيد إسرائيلي على لبنان.. المنطقة تغلي والعراق يطلق تحذيره قبل الضربة
551 شوهد


السومرية نيوز ـ دولي

يبدو واضحاً أنّ قرار رئيس الجمهورية جوزف عون، بالتنسيق مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام، برفع التمثيل اللبناني في لجنة الـ«ميكانيزم» إلى مستوى مدني، لم يُسقط من الحسابات احتمال لجوء العدو إلى تنفيذ تهديده بعدوان عسكري جديد، وهو ما بدا واضحاً في ثلاثة مؤشرات بحسب ما نشرته صحيفة الاخبار اللبنانية:


الأول، تأكيد مصادر رسمية لبنانية نعي المبادرة المصرية التي كانت تقوم على نقطتين رئيسيتين: نزع كامل سلاح حزب الله جنوب الليطاني، والتزام الحزب بعدم استخدام أي سلاح شمال النهر ضدّ إسرائيل.

الثاني، ما نقلته مصادر دبلوماسية أوروبية في بيروت عن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، بأنّ العدو الإسرائيلي في صدد توجيه «ضربات كبيرة وقاضية» إلى حزب الله، خصوصاً في الضاحية الجنوبية والبقاع، في حال لم يبادر إلى تسليم الصواريخ الدقيقة والمسيّرات بحلول السنة الجديدة.

الثالث، تأكيد السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى، من عين التينة، أنّ المسار الدبلوماسي مع لبنان منفصل عن مسار الحرب مع حزب الله. وأوضح عيسى بعد لقائه بري على رأس وفد من «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان»، أنّ «إسرائيل تفرّق بين المفاوضات مع الحكومة اللبنانية وحربها ضدّ حزب الله، وما يحصل هو محاولة للتوصّل إلى حلّ».

وعليه تترقّب جميع الأطراف انتهاء الشهر الجاري، وهو الموعد المرتبط بالانتهاء من خطة الجيش لحصر السلاح جنوب الليطاني والانتقال إلى شماله، مع تأكيد حزب الله أنّ الاتفاق يشمل جنوب النهر حصراً، فيما ينتظر الأميركي والإسرائيلي أداء الجيش اللبناني لتحديد المسارات المقبلة. كذلك يترقّب الجميع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، للقاء الرئيس دونالد ترامب في 29 الجاري، وسط رصد لما إذا كان الأخير سيضغط على تل أبيب لفرملة التصعيد أم العكس.

الى ذلك، كشفت مصادر مطّلعة أنّ إشارة رئيس حكومة العدو إلى التعاون الاقتصادي، في تعليقه على الاجتماع الأخير للجنة الـ«ميكانيزم» بحضور المندوبين المدنيين، لم يأتِ من فراغ، وأنّ العدو أثار الأمر في أثناء الاجتماع الذي عقد على مرحلتين، واحدة بحضور العسكريين وثانية اقتصرت على المدنيين.

وقالت مصادر مطّلعة إنه عندما أثيرت مسألة التعاون الاقتصادي وفق تصوّر أميركي لإعادة بناء المنطقة الحدودية بطريقة مختلفة، قال السفير سيمون كرم، إنّ لبنان يريد أولاً إنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات والسماح لأبناء المنطقة بالعودة إلى منازلهم وقراهم، وعدم عرقلة عملية الترميم أو الإعمار، وإنّ لبنان يرى في هذا الأمر شرطاً لازماً لأي بحث في مستقبل هذه المنطقة.

في غضون ذلك، قالت مصادر مطّلعة إنّ رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني، نصح برّاك، في لقائهما مطلع الشهر الجاري، بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات على لبنان وبحماية الديموغرافيا اللبنانية، محذّراً من أنّ «أي ضربة كبيرة للشيعة في لبنان ستكون لها ارتداداتها في المنطقة، وضمناً العراق». إلا أنّ المصادر نفسها نفت تماماً أن يكون برّاك، قد أبلغ السوداني، بأنّ إسرائيل ستقوم بعملية عسكرية ضدّ حزب الله، أو نقل تحذيرات إلى العراق من ضربة إسرائيلية ضدّ بغداد إذا تدخّل أي طرف عراقي إلى جانب الحزب.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، أنّ رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية «أمان» شلومي بيندر التقى لأورتاغوس، في زيارتها الأخيرة إلى الكيان قبل حضورها إلى لبنان للمشاركة في اجتماع الـ«ميكانيزم»، وقالت الصحيفة إنّ المسؤول الإسرائيلي قدّم «معلومات بشأن تعاظم قوة حزب الله وعجز الجيش اللبناني في مواجهته».

وبحسب التقرير فإنه «في أثناء لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير أمنه يسرائيل كاتس، مع أورتاغوس، في مكتب رئيس الحكومة في القدس، حضر رئيس شعبة الاستخبارات معطياته قائلاً بأنّ حزب الله يهرّب العديد من الصواريخ القصيرة المدى عبر الحدود مع سوريا، وينقل بنى تحتية إلى منطقة شمال نهر الليطاني، ويقوم بتفعيل عناصره داخل القرى». ونقل التقرير عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله: «لا نرى أنّ حزب الله سيتخلّى عن سلاحه عبر اتفاق، ولا جدوى من استمرار هذا الاتفاق. ونحن نسير نحو التصعيد، وسنقرّر موعده بما يتناسب مع مصالحنا الأمنية».
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
Play
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
Play
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
من الأخير
Play
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
Play
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Play
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
Play
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
Play
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
Play
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
عشرين
Play
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
Play
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
Play
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Play
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
Play
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
Play
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
من الأخير
Play
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
Play
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Play
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Live Talk
Play
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
Play
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
Play
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
Play
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
Play
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
05:40 | 2025-12-09
عشرين
Play
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
Play
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
Play
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
Play
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06

اخترنا لك
مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
17:48 | 2025-12-10
ماسك يتحدث عن "نجاح جزئي" لوزارة كفاءة الحكومة
17:36 | 2025-12-10
قوات أمريكية تعترض ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا
15:40 | 2025-12-10
ترامب يتصل بقادة أوروبا لبحث جهود السلام في أوكرانيا
15:23 | 2025-12-10
وزير الحرب الأمريكي ينشر صورة له في العراق
14:44 | 2025-12-10
احتجاجا على مشاركة إسرائيل.. آيسلندا تعلن انسحابها من مسابقة "يوروفيجن" 2026
12:39 | 2025-12-10

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.