ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة "القوة الدولية" في غزة

وقال مسؤولان إسرائيليان لـ"أكسيوس" إن سفير في ، الذي زار هذا الأسبوع، أبلغ ومسؤولين آخرين أن ستتولى قيادة قوة الأمن الخاصة في غزة من خلال تعيين لواء أميركي برتبة نجمتين قائدا لها.وأوضح أحد المسؤولين الإسرائيليين: "بل إن والتز قال إنه يعرف الجنرال شخصيا، وأكد أنه شخص جاد للغاية".وأكد مسؤولان أميركيان أن الخطة تقضي بتعيين جنرال أميركي لقيادة قوة الاستقرار الدولية.لكن مسؤولا في أبرز أنه "لم تُتخذ أي قرارات نهائية أو تُعلن".ويشير "أكسيوس" إلى أن تعيين جنرال أميركي سيزيد من مسؤولية في تأمين وإعادة إعمار غزة، التي قد تتحول إلى أكبر مشروع سياسي-مدني-عسكري أميركي في الشرق الأوسط منذ أكثر من عقدين.*أنشأت الولايات المتحدة مقرا مدنيا-عسكريا في إسرائيل لمراقبة وقف إطلاق النار وتنسيق المساعدات الإنسانية.*تقود الولايات المتحدة جهود التخطيط لإعادة إعمار غزة.*من المتوقع أن يترأس مجلس السلام في غزة، وسيكون كبار مستشاريه أعضاء في مجلس تنفيذي دولي.*بذلك، ستتولى الولايات المتحدة قيادة قوات الأمن في القطاع.*في المقابل، يؤكد مسؤولو البيت الأبيض أنه لن يكون هناك أي وجود عسكري أميركي على الأراضي في غزة.