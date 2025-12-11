فرنسا.. نسبة الأرامل مرتفعة وتداعيات اقتصادية بسبب الورث

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
02:15 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
واشنطن تعرض مكافأة لأي معلومات عن زعيم عصابة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549706-639010596830596225.png
فرنسا.. نسبة الأرامل مرتفعة وتداعيات اقتصادية بسبب الورث
دوليات
2025-12-11 | 09:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
98 شوهد
كشف
المعهد الوطني
للدراسات الديموغرافية الفرنسي عن ارتفاع نسبة الترمل بين النساء بعد سن الستين وتأثيره على معاشات الورثة.
يشكل الترمل أحد التحولات الصامتة التي تواجه النساء في
فرنسا
مع تقدم العمر، إذ تصبح امرأة من كل ثلاث نساء بلا شريك عند بلوغ 60 عامًا، ويرتفع الرقم إلى امرأة من كل اثنتين بعد سن الخامسة والسبعين.
وأعادت دراسة جديدة صادرة عن
المعهد الوطني
للدراسات الديموغرافية فتح ملف حساس مرتبط مباشرة بنظام التقاعد، وخصوصًا معاشات "الورثة"، والتي تُعد شريان حياة أساسي لكثير من الأرامل، بحسب صحيفة "سود
ويست
" الفرنسية.
في عام 2020، كان هناك نحو 3.6 مليون أرمل أو أرملة من الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، بنسبة 81% من النساء. ويقوم المعهد بتحليل أوضاع النساء اللواتي فقدن أزواجهن أو شركاءهن، لما لذلك من آثار مهمة على التقاعد، وخصوصًا معاشات الورثة المرتبطة بالوضع القانوني للزواج.
يتيح نظام معاشات الورثة، عند وفاة أحد الزوجين، للزوجة أو الزوج الحصول على جزء من معاش المتوفى وفق شروط محددة. وقد بلغت قيمة هذه المعاشات 38.7 مليار يورو في 2024، أي ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي 2022، أصبح نحو 250 ألف شخص متزوج – 170 ألف امرأة و77,400 رجل – أرامل.
يعرف الترمل قانونيًا بأنه فقدان الشخص لزوجته أو زوجها، ويبرز هذا التعريف أهميته في مسألة معاشات الورثة، إذ لا تُمنح للمتعايشين دون زواج رسمي. كما يشير المعهد إلى أن بعض المؤهلين لا يقدمون طلبًا للحصول على المعاش، بينما قد يحصل مطلقون على المعاش رغم فقدانهم الزوج السابق.
تقدر فترة الترمل بين 13 و16 عامًا، وإذا أُخذ وضع النساء اللواتي فقدن شركاء لم يكنّ متزوجات بهم، يظهر حجم التحديات المالية بسبب غياب الحماية القانونية. يعيش 12% من الأشخاص في علاقة زوجية تحت خط الفقر، مقابل 28% بين الأرامل، مما يبرز هشاشة الوضع الاقتصادي للنساء بعد فقدان الشريك.
تشير التوقعات إلى انخفاض الفجوة في متوسط العمر المتوقع بين النساء والرجال إلى النصف بحلول 2070، ما يعني امتداد فترة الزواج وانخفاض متوسط مدة الترمل. وتطرح الدراسة تساؤلات حول قدرة نظام الحماية الاجتماعية على مواكبة هذا الواقع، خصوصًا للأشخاص غير المتزوجين أو في علاقات حرة، الذين لا يملكون حق الوصول إلى معاشات الورثة.
مع اعتماد
مشروع قانون
ميزانية الضمان الاجتماعي، شملت التعديلات مسائل التقاعد والإجازات المرضية والاشتراكات، في ظل صعوبات المفاوضات مع الاشتراكيين والخضر، بما يدعم منهج وزير العمل
لوران
لوكورنو، ويعزز حماية الأرامل ضمن النظام الاجتماعي الفرنسي.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
النفط يعاود الانخفاض ويحقق مكاسب أسبوعية مرتفعة
02:27 | 2025-10-25
فصلان يتناوبان في اليوم الواحد.. حرارة مرتفعة وامطار
00:56 | 2025-10-21
إسرائيل تشن غارات على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان
12:05 | 2025-10-16
نائب يهاجم منزلاً في كركوك بالرصاص بسبب تعليق على فيسبوك
13:04 | 2025-11-15
الارامل
فرنسا
الورث
المعهد الوطني
مشروع قانون
ﻹعادة
لوران
ليون
ويست
اللو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار – عاجل
محليات
32.52%
08:12 | 2025-12-10
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار – عاجل
08:12 | 2025-12-10
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة من الجزائر
رياضة
24.96%
15:00 | 2025-12-09
أول تعليق لمدرب العراق بعد الخسارة من الجزائر
15:00 | 2025-12-09
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
محليات
21.74%
11:32 | 2025-12-10
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
11:32 | 2025-12-10
المنتخب الاولمبي يجتاز الامارات بهدف ويتأهل للدور القادم من كأس الخليج
رياضة
20.79%
09:12 | 2025-12-10
المنتخب الاولمبي يجتاز الامارات بهدف ويتأهل للدور القادم من كأس الخليج
09:12 | 2025-12-10
المزيد
أحدث الحلقات
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
الأكثر مشاهدة
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
من الأخير
منصات تزعزع النظام.. وذكرى النصر بلا مراجعة - من الأخير م٢ - حلقة ٩٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ كانون الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
Live Talk
المرأة العراقية تلهم العالم - Live Talk - الحلقة ١٧٨ | 2025
10:30 | 2025-12-10
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
52 دقيقة
توقيف رواتب شهــ داء الإرهـ !ب - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٣٠ | الموسم 7
15:00 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-09
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
عشرين
الولاية الثانية .. بين الوقائع والموانع! - عشرين م٤ - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
رحال
رحلة الى قلب الشامية في الديوانية - رحال م٦ - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-06
اخترنا لك
واشنطن تعرض مكافأة لأي معلومات عن زعيم عصابة
13:03 | 2025-12-11
قاذفة أمريكية تحلق قرب سواحل فنزويلا
12:23 | 2025-12-11
السبت المقبل.. اجتماع في باريس لمناقشة خطة ترامب بشأن أوكرانيا
11:57 | 2025-12-11
بري يعلق على الانتخابات اللبنانية: ستجري بموعدها ولا تأجيل
10:10 | 2025-12-11
ترامب يخطط لتعيين جنرال أميركي لقيادة "القوة الدولية" في غزة
08:02 | 2025-12-11
ترامب يطلق "البطاقة الذهبية": مليون دولار مقابل الإقامة في أمريكا
05:36 | 2025-12-11
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.