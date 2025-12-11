بري يعلق على الانتخابات اللبنانية: ستجري بموعدها ولا تأجيل

ونقلت عن بري قوله: إن "كل الناس تريد الانتخابات، ومنفتحون على أي صيغة تفضي إلى توافق حول المسائل العالقة التي هي موضع خلاف بين القوى السياسية، خاصة في موضوع المغتربين، فلا أحد يريد إقصاء المغتربين".وعلى الصعيد الأمني والميداني، شدد بري على أن " التزم بتنفيذ كافة الموجبات المترتبة عليه منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني من العام الماضي، متهماً في الوقت ذاته الكيان الصهيوني بانتهاك الاتفاق أكثر من 11 ألف مرة".وأوضح بري أن " أنجز ما نسبته 90 بالمئة من بنود اتفاق وقف إطلاق النار المتعلقة بالانتشار جنوب "، مؤكداً العزم على إنجاز ما تبقى مع نهاية العام الحالي، من خلال نشر أكثر من 9300 ضابط وجندي لتعزيز الأمن والاستقرار بمؤازرة (اليونيفيل)".