السبت المقبل.. اجتماع في باريس لمناقشة خطة ترامب بشأن أوكرانيا

أفاد بذلك موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر مطلعة، وقال: "من المتوقع أن يتم عقد اجتماع يضم مسؤولين أمريكيين كبارا مع ممثلين بارزين من أوكرانيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا في يوم السبت لمناقشة خطة السلام التي طرحها الرئيس ".وأشار "أكسيوس" إلى أن الاجتماع سيكون "محاولة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة ترامب للسلام".وأوضح أن الاجتماع الذي يأتي وسط توترات عبر ضفتي الأطلسي هو محاولة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة ترامب للسلام.وحسب الموقع الأمريكي فقد سلمت أوكرانيا ردها - نقطة تلو الأخرى - على أحدث مسودة لخطة السلام الأمريكية يوم الأربعاء.في وقت سابق، أعلنت عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، وأشار الكرملين إلى أن لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات أنكوريج.