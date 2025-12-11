قاذفة أمريكية تحلق قرب سواحل فنزويلا

ووفقا لبيانات منصة Flightradar24 للملاحة الجوية، أقلعت الطائرة من قاعدة "مينوت" الجوية في ولاية ، وحلقت لمدة ساعة تقريبا فوق المياه الدولية في البحر المجاورة للبلاد.يأتي ذلك بعدما نفذت مقاتلات متعددة المهام من طراز F/A-18F Super Hornet، وطائرة الحرب الإلكترونية، وطائرة مسيرة استطلاعية، رحلة مماثلة قبالة السواحل الفنزويلية سابقا.وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي في 29 ، إلى اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها "مغلقا".ورفضت السلطات الفنزويلية في اليوم نفسه هذا التصريح بشدة، وطالبت باحترام المجال الجوي السيادي للبلاد، ووجهت نداء إلى والمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) لإدانة تصريحات ، التي تمثل تهديدا باستخدام القوة.وتبرر الولايات المتحدة تواجدها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بمهمة مكافحة تجارة ، ففي شهري سبتمبر وأكتوبر، استخدمت قواتها المسلحة مرارا لتدمير قوارب قبالة ساحل فنزويلا زُعم أنها كانت تنقل المخدرات، وفي نهاية سبتمبر أفادت قناة NBC أن القوات المسلحة الأمريكية تدرس خيارات لضرب تجار المخدرات على البر داخل الجمهورية.