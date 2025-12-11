واشنطن تعرض مكافأة لأي معلومات عن زعيم عصابة

وقالت الوزارة في بيانها: "اليوم، يعلن الدولية للمخدرات وضمان تطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة بقيمة خمسة ملايين دولار، وذلك لقاء تقديم معلومات تؤدي إلى اعتقال و/أو إدانة فرانسيسكو بيرموديز كاجوا، الملقب بتشورون، زعيم جماعة لوس تشونيروس في الإكوادور".وتتهم السلطات الأمريكية المدعو "تشورون" بالوقوف وراء عمليلت تهريب والأسلحة لصالح العصابة، وفي يونيو الماضي، تم توجيه الاتهام إليه وإلى شركائه في بالتآمر لاستيراد وتوزيع الكوكايين وحيازة أسلحة نارية لغرض الاتجار بالمخدرات، إلا أن "تشورون" لا يزال طليقا هاربا من قبضة العدالة حتى الآن.بحسب ، تعتبرعصابة لوس تشونيروس واحدة من أشد الجماعات الإكوادورية عنفا، وترتبط بعصابة سينالوا وتسيطر على طرق تهريب الكوكايين الرئيسية في الإكوادور. في سبتمبر عام 2025، صنّفت الأمريكية هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، كما صنّفتها الحكومة الإكوادورية كذلك في يناير 2024.