تعليق أمريكي يخص جائزة نوبل: ترامب يستحقها بجدارة

وأضافت المتحدثة للصحفيين: "على مدار العام الماضي، أثبت الرئيس أنه أكثر من جدير بجائزة نوبل للسلام. أعتقد أنه رُشِّح لها ما يقرب من 100 مرة خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي بالتأكيد".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعرب ترامب عن ثقته بأنه يستحق نوبل للسلام عن كل صراع تمكن من حله وتسويته، لكنه رغم ذلك لا يريد أن يكون جشعا.



وفي أكتوبر الماضي، لم يفز ترامب بجائزة نوبل للسلام رغم توقعاته ورغم طموحه بالحصول عليها، بعد نجاح جهوده لدفع كل من وحماس إلى الموافقة على خطته لوقف إطلاق النار في ، وهو ما دفعه للقول إنه "حقق سلاما في منطقة الشرق الأوسط لم يتحقق منذ 3 آلاف عام من الصراع".



وسخر الرئيس الأمريكي من قرار منح جائزة نوبل للسلام لعام 2025 للنائبة الفنزويلية المعارضة سابقا ماريا كورينا ماشادو.