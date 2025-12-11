سلوفاكيا تتوقع انهيار الاتحاد الأوروبي

وفي الأسبوع الماضي نشر استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي تدعو أوروبا إلى تحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها.

كما تنص الوثيقة على أن البيت الأبيض لا يتفق مع المسؤولين الأوروبيين الذين لديهم توقعات غير واقعية بشأن الصراع في أوكرانيا.



وأضاف فيتسو، معلقا أمام برلمان بلاده على الأمريكية الجديدة: "من لم يقرأ هذه الوثيقة لن يدرك أهميتها. إنها رؤية أمريكية جديدة كليا لأوروبا والاتحاد الأوروبي. تتحدث هذه المادة مجددا عن تخلي عن قيمه الأساسية، وافتقاره للقيادة، وفقدانه لمكانته في الساحة الدولية... هذه المادة مخصصة للقيم".



وشدد فيتسو على أنه يتفق مع وجهة النظر الأمريكية القائلة إن الاتحاد الأوروبي يفقد تقاليده وقيمه.



وأشار فيتسو إلى أن سلوفاكيا كرست في دستورها وجود جنسين فقط - ذكر وأنثى - وهو ما تعرض بسببه لانتقادات من بعض السياسيين الأوروبيين.



واختتم قائلا: "إذا استمر الاتحاد الأوروبي على هذا المنوال ولم يحترم السياسة السيادية والتقاليد والجذور التاريخية، فسوف يزول. وإذا كان لا بد من زواله، فلا باس. لكننا سندافع عن آرائنا وتقاليدنا".