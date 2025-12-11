Alsumaria Tv
سلوفاكيا تتوقع انهيار الاتحاد الأوروبي

دوليات

2025-12-11 | 16:01
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سلوفاكيا تتوقع انهيار الاتحاد الأوروبي
المصدر:
روسيا اليوم
5 شوهد

قال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو إن الاتحاد الأوروبي سيتعرض للدمار والاندثار إذا استمر في التخلي عن جذوره ورفض تقاليده.

وفي الأسبوع الماضي نشر البيت الأبيض استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي تدعو أوروبا إلى تحمل مسؤولية الدفاع عن نفسها.
 
كما تنص الوثيقة على أن البيت الأبيض لا يتفق مع المسؤولين الأوروبيين الذين لديهم توقعات غير واقعية بشأن الصراع في أوكرانيا.

وأضاف فيتسو، معلقا أمام برلمان بلاده على استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة: "من لم يقرأ هذه الوثيقة لن يدرك أهميتها. إنها رؤية أمريكية جديدة كليا لأوروبا والاتحاد الأوروبي. تتحدث هذه المادة مجددا عن تخلي الاتحاد الأوروبي عن قيمه الأساسية، وافتقاره للقيادة، وفقدانه لمكانته في الساحة الدولية... هذه المادة مخصصة للقيم".

وشدد فيتسو على أنه يتفق مع وجهة النظر الأمريكية القائلة إن الاتحاد الأوروبي يفقد تقاليده وقيمه.

وأشار فيتسو إلى أن سلوفاكيا كرست في دستورها وجود جنسين فقط - ذكر وأنثى - وهو ما تعرض بسببه لانتقادات من بعض السياسيين الأوروبيين.

واختتم رئيس الوزراء قائلا: "إذا استمر الاتحاد الأوروبي على هذا المنوال ولم يحترم السياسة السيادية والتقاليد والجذور التاريخية، فسوف يزول. وإذا كان لا بد من زواله، فلا باس. لكننا سندافع عن آرائنا وتقاليدنا".
 
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
