روسيا تعلن إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت ، عن إسقاط 17 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتين خلال 3 ساعات.

وقالت الوزارة في بيان: "في يوم 11 ، في الفترة من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت ، دمرت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي 17 مسيرة جوية أوكرانية ثابتة الجناح".

وأضاف البيان أن بين المسيرات "15 فوق مقاطعة بريانسك و2 فوق مقاطعة روستوف".