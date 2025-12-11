غالبيتهم عرب.. مصرع 17 مهاجرا قرب جزيرة كريت

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
علناً
من
07:30 AM
الى
08:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصر.. انفجار وانهيار عقار في الجيزة
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549732-639010877639334077.jpg
غالبيتهم عرب.. مصرع 17 مهاجرا قرب جزيرة كريت
دوليات
2025-12-11 | 17:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
194 شوهد
لقي 17 مهاجرا حتفهم فيما لا يزال 15 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق قارب كان يقل 34 شخصا قرب جزيرة
كريت
اليونانية
ونجاة اثنين فقط من بين الركاب.
وأعلنت السلطات المحلية في
اليونان
أن غالبية الركاب من السودانيين والمصريين.
وبحسب
رواية
الناجيين الوحيدين (2)، فإن القارب كان يفتقر إلى الأغطية والطعام ومياه الشرب، كما أدى اضطراب البحر إلى فقدان توازنه قبل أن يغرق في ظل أحوال جوية قاسية ضربت
كريت
ومناطق أخرى من اليونان على مدى يومين.
وقالت
هيئة الإذاعة
والتلفزيون
اليونانية
إن "جثامين الضحايا تخضع للتشريح لتحديد أسباب الوفاة"، مرجحة أن يكون انخفاض الحرارة أو الجفاف وراء
مصرع
عدد منهم داخل القارب.
وتم رصد القارب لأول مرة بعد ظهر السبت الماضي بواسطة سفينة شحن تركية، ما استدعى تدخل سفينتين من
خفر السواحل
وثالثة تابعة لوكالة "فرونتكس" الأوروبية، إضافة إلى مروحية "سوبر
بوما
" وطائرة أوروبية وثلاث سفن عابرة شاركت في عمليات البحث والإنقاذ.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مصرع 18 مهاجرا قبالة سواحل جزيرة كريت
15:45 | 2025-12-06
إيران تصادر سفينتين تحملان وقودا مهربا قرب جزيرة كيش
03:50 | 2025-11-29
دعوات جمهورية لطرد المهاجرين المسلمين بعد هجوم قرب البيت الأبيض
05:08 | 2025-11-28
إعادة 25 مهاجرا دخلوا ليبيا بشكل غير قانوني
12:40 | 2025-11-06
اليونان
مهاجرين
هيئة الإذاعة
خفر السواحل
اليونانية
السوداني
السودان
سوداني
رواية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار – عاجل
محليات
32.47%
08:12 | 2025-12-10
محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس بسبب الأمطار – عاجل
08:12 | 2025-12-10
المنتخب الاولمبي يجتاز الامارات بهدف ويتأهل للدور القادم من كأس الخليج
رياضة
30.77%
09:12 | 2025-12-10
المنتخب الاولمبي يجتاز الامارات بهدف ويتأهل للدور القادم من كأس الخليج
09:12 | 2025-12-10
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
محليات
21.99%
11:32 | 2025-12-10
اليكم المحافظات التي أعلنت تعطيل الدوام الرسمي غداً
11:32 | 2025-12-10
الدولار يرتفع مجددا في الأسواق العراقية اليوم
اقتصاد
14.77%
02:55 | 2025-12-11
الدولار يرتفع مجددا في الأسواق العراقية اليوم
02:55 | 2025-12-11
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 11-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-11
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 11-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-11
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
الأكثر مشاهدة
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
علناً
الاطار التنسيقي ورئاسة الوزراء - علناً م٤ - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
هنادي وليان
البروبيوتيك.. سرّ صحة البشرة والقولون - هنادي وليان - الحلقة ١٤ | 2025
14:30 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
Celebrity
الفنان العراقي برهم - Celebrity م٤ - الحلقة ٣٤ | الموسم 4
14:00 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
أسرار الفلك
عام 2026 سنة النهضة والعمران | 2026
13:15 | 2025-12-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-12-2025 | 2025
13:00 | 2025-12-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
Live Talk
صناع المحتوى يفرضون حضورهم بقوة - Live Talk - الحلقة ١٧٩ | 2025
10:30 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
ناس وناس
شارع الكفاح بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٦ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-11
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 11-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-11
صباحكم أحلى مع سلمى
آدم وحواء 11-12-2025 | 2025
02:30 | 2025-12-11
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
مايك السومرية
الشيخ د. خالد الملا - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٦ | season 1
15:00 | 2025-12-10
اخترنا لك
2.4 مليون كلمة قالها ترامب للصحفيين
05:43 | 2025-12-12
الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال ترامب
05:19 | 2025-12-12
قانون جديد في النمسا: الحجاب ممنوع في المدارس لمن هنّ دون 14 عاماً
03:00 | 2025-12-12
حركة طالبان تتسلم سجناء افغانيين من العراق
02:51 | 2025-12-12
توضيح حول الكدمات على يد ترامب
02:03 | 2025-12-12
نزوح في واشنطن
01:22 | 2025-12-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.