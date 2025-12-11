مصر.. انفجار وانهيار عقار في الجيزة

وذكرت ، في بيان، إن شركة "تاون جاس" فرق الطوارئ هرعت إلى موقع العقار، وهي الشركة المسؤولة عن مد الغاز الطبيعي إلى المنازل.وأشار البيان إلى أن المعاينة الأولية أظهرت انهيار العقار نتيجة انفجار مجهول المصدر، يرجح أن يكون بسبب تسرب غازي من أسطوانة بوتاجاز في إحدى الشقق السكنية بالعقار.وأكد البيان تأمين فرق الطوارئ لعدد من العقارات المجاورة كإجراء احترازي، لحين انتهاء الجهات المختصة من معاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه.