نزوح في واشنطن

وأفادت المقاطعة بأنه من المتوقع أن يصل منسوب الفيضان إلى 46.13 قدم في مدينة كونكريت و42.13 قدم في ، متجاوزا الرقم القياسي لعام 2021 الذي بلغ 38.93 قدم في كونكريت و33.11 قدم في ماونت .وأدت الفيضانات الجارفة إلى إغراق بلدات ومنازل في مناطق مثل سوماس وهاميلتون، حيث ألحقت أضرارا بـ75% من المنازل في سوماس سابقا، وجارية الآن عمليات إنقاذ مائية بمساعدة هليكوبتر فيما التقطت طائرات بدون صورا تظهر المياه تصل إلى المنازل.وحذر حاكم الولاية من الاستهانة بالفيضان، الذي يصنف كحدث نادر يحدث مرة كل مئة عام، مع أوامر إخلاء لما يصل إلى 100 ألف شخص في وغرب الولاية.ويستمر ارتفاع رغم الأمطار الخفيفة، مع ذروة متوقعة يوم الجمعة ومخاطر مستمرة لـ24-48 ساعة قادمة.