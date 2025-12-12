توضيح حول الكدمات على يد ترامب

وقالت ليفيت أمام الصحفيين، إن "الكدمة والضمادة على معصم بسبب كثرة المصافحات".وأضافت أن "ترامب يصافح الناس بلا توقف مما تسبب بظهور كدمة ووضع ضمادة على معصمه".ولفتت إلى أن "مكتب ترامب يشهد ازدحاما شديدا لدرجة أنه يشبه محطة قطار".وتكرر ظهور الكدمات على يد ترامب، خلال لقاءات رسمية في الأشهر الأخيرة.وغالبا ما كانت تُخفى باستخدام مستحضرات تجميل أو بوضع يده الأخرى فوقها.وكانت ليفيت قالت أيضا في آب إن الكدمات ناتجة عن "تهيج بسيط بسبب المصافحات المتكررة"، واستخدام الأسبرين كجزء من الوقاية من أمراض القلب.وأكد طبيب ترامب، الدكتور شون باربابيلا، في تصريحات سابقة لصحيفة "ديلي ميل"، أن الصور تُظهر "كدمة خفيفة على ظهر اليد، تتماشى مع تهيج الأنسجة الرخوة المرتبط بالمصافحة المستمرة وتناول الأسبرين".