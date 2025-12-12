حركة طالبان تتسلم سجناء افغانيين من العراق

وقالت الوزارة بحسبما نقلت وسائل اعلام أفغانية، إنه "تم إطلاق سراح 224 مهاجراً أفغانياً من سجون في باكستان وأربعة آخرين من سجون عراقية وعادوا إلى خلال الأسبوع الحالي".وعاد 224 شخصًا عبر معبر سبين بولداك بعد قضاء شهرين في السجون ، بينما عاد أربعة آخرون عبر معبر نيمروز بعد قضاء ثلاثة أشهر في السجون العراقية.وأضافت وزارة الإعادة إلى الوطن أنه بعد التسجيل لدى إدارات الإعادة إلى الوطن في سبين بولداك ونيمروز وتلقي المساعدة من المنظمات الشريكة، تم نقل العائدين إلى مناطقهم الأصلية.