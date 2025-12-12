قانون جديد في النمسا: الحجاب ممنوع في المدارس لمن هنّ دون 14 عاماً

وكانت الحكومة المحافظة، التي تواجه ضغوطاً متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأن القانون يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".وسبق أن فرضت حظراً على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن أبطلته.وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى إمكانية النظر إليه بوصفه تمييزياً ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقاً للتقاليد الإسلامية" في جميع المدارس.وبعد مناقشات جرت أمس الخميس، كان المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون: "عندما يُطلب من الفتاة أن تخفي جسدها لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".وأوضحت بلاكولم أن الحظر، الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول.واعتباراً من شباط، ستطلق السلطات فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو. وأفادت الحكومة بأن نحو 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.