مصر.. انفجار وانهيار عقار في الجيزة
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549766-639011316485928301.jpg
الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال ترامب
دوليات
2025-12-12 | 05:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
337 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
ذكر مسؤول بارز في
مكتب التحقيقات الفيدرالي
الأمريكي (FBI)، إن
إيران
خططت لاستهداف الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، ردا على اغتيال قائد
فيلق القدس في الحرس الثوري
قاسم سليماني
.
وقال مدير العمليات في
مكتب التحقيقات الفيدرالي
مايكل
غلاشين، أمام
لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأمريكي
، أن "
إيران
تواصل التخطيط لتنفيذ هجمات ضد مسؤولي الحكومة السابقين ردا على اغتيال قائد
فيلق القدس في الحرس الثوري
الإيراني،
قاسم سليماني
، في كانون الثاني 2020".
وأضاف غلاشين، أنه "في تشرين الاول 2024، وجهنا اتهاما لأحد عملاء الحرس الثوري الإيراني، الذي كُلّف من قبل النظام بإدارة شبكة من شركاء إجراميين لتعزيز مؤامرات إيران لاغتيال أهدافها، بما في ذلك الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
".
وتابع: "كما وجهنا اتهاما واعتقلنا شخصين نعتقد أنهما تم تجنيدهما ضمن تلك الشبكة لإسكات وقتل على الأراضي الأمريكية صحفي أمريكي كان ناقدا بارزا للنظام".
ولفت غلاشين، إلى أن "إيران راقبت منشآت وأشخاصا
يهودا
وإسرائيليين في
الولايات المتحدة
بشكل دوري على مدار العقد الماضي".
وأضاف أن "
مكتب التحقيقات
الفيدرالي يواصل استخدام المعلومات الاستخباراتية لتحديد التهديدات المتعلقة بالقدرات القاتلة لإيران التي تستهدف الأشخاص الأمريكيين".
وأكد غلاشين، أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي، "يعمل عن كثب مع وكالات الحكومة الأمريكية الأخرى وشركائنا الأجانب لمواجهة التهديدات التي تمثلها إيران وعملاؤها على مصالح الولايات المتحدة".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
