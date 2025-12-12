الكشف عن مخطط إيراني لاغتيال ترامب

وقال مدير العمليات في غلاشين، أمام ، أن " تواصل التخطيط لتنفيذ هجمات ضد مسؤولي الحكومة السابقين ردا على اغتيال قائد الإيراني، ، في كانون الثاني 2020".وأضاف غلاشين، أنه "في تشرين الاول 2024، وجهنا اتهاما لأحد عملاء الحرس الثوري الإيراني، الذي كُلّف من قبل النظام بإدارة شبكة من شركاء إجراميين لتعزيز مؤامرات إيران لاغتيال أهدافها، بما في ذلك الرئيس الأمريكي ".وتابع: "كما وجهنا اتهاما واعتقلنا شخصين نعتقد أنهما تم تجنيدهما ضمن تلك الشبكة لإسكات وقتل على الأراضي الأمريكية صحفي أمريكي كان ناقدا بارزا للنظام".ولفت غلاشين، إلى أن "إيران راقبت منشآت وأشخاصا وإسرائيليين في بشكل دوري على مدار العقد الماضي".وأضاف أن " الفيدرالي يواصل استخدام المعلومات الاستخباراتية لتحديد التهديدات المتعلقة بالقدرات القاتلة لإيران التي تستهدف الأشخاص الأمريكيين".وأكد غلاشين، أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي، "يعمل عن كثب مع وكالات الحكومة الأمريكية الأخرى وشركائنا الأجانب لمواجهة التهديدات التي تمثلها إيران وعملاؤها على مصالح الولايات المتحدة".