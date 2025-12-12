الشرطة الإيرانية تعتقل الحائزة على "جائزة نوبل للسلام 2023

وذكرت المؤسسة أن محمدي، التي أطلق سراحها مؤقتا من السجن في 2024، اعتقلت مع نشطاء آخرين في مكان إحياء ذكرى مرور أسبوع المحامي خسرو علي كردي الذي عثر عليه ميتا في مكتبه الأسبوع الماضي.ولم يصدر أي تعليق فوري من جانب بشأن احتجاز نرجس محمدي، البالغة من العمر 53 عاما.وذكر زوجها تقي المقيم في على موقع "إكس" أنها اعتقلت خلال تلك المراسم في مدينة مشهد شرق البلاد، برفقة الناشطة البارزة سيبيده غوليان، فيما أشارت المؤسسة إلى أن الشرطة اعتقلت هستي أميري وبوران ناظمي وعالیة مطلب‌ زاده وعددا آخر من الحضور.