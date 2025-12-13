الشيخ نعيم قاسم: لن نخضع لأي تهديدات

وقال الشيخ في كلمة متلفزة، إن" الجيش والدولة دورهما الحماية ومنع العدوان والمقاومة دورها المساندة"، مؤكدا أن "حماية مسؤولية السلطة السياسية، وإذا كان الجيش غير قادر يجب تعزيز سلاحه".واضاف" حصرية السلاح بالصيغة التي تطرح الآن هو مطلب أمريكي إسرائيلي"، منوها أنه" مع الاستسلام لن تبقى لبنان".وتابع لا نخضع لأي تهديدات وتأثرنا من أي ثمن سندفعه سيكون أقل من الاستسلام"، مضيفا "استطعنا أن نمنع العدو من تحيقق هدفه المتمثل في استئصال ".وبين "استطعنا أن نمنع العدو من تحقيق هدفه المتمثل في استئصال حزب الله"، مضيفا "نقول لأمريكا سندافع حتى لو أطبقت السماء على الأرض ولن يُنزع السلاح تحقيقا لهدف ولو اجتمعت الدنيا على لبنان".وأشار إلى أن" المقاومة حررت الأرض وصمدت في مواجهة التحديات وردعت العدوان الإسرائيلي وأوقفت اجتياح لبنان وابتلاعه"، مبينا أن" المبعوث الأمريكي توم يريد ضم لبنان إلى وهذا مشروع خطير للغاية".