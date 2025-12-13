أول تعليق سوري على هجوم سقط فيه جنود أمريكيون

وقال البابا في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" اليوم السبت، إنه "كانت هناك تحذيرات مسبقة من طرف للقوات الشريكة في منطقة البادية باحتمال حصول خرق أو هجمات متوقعة لداعش.. وقوات لم تأخذ التحذيرات السورية بعين الاعتبار".وأضاف أنه "على باب أحد المقرات في بادية تدمر أقدم عنصر يتبع لداعش على إطلاق النار، وكان هناك جولة بين قيادة التحالف الدولي في وقيادة الأمن الداخلي بالبادية أثناء إطلاق النار".وأشار إلى أنه "سيتم التأكد من ارتباط هذا العنصر بتنظيم أم إنه يحمل فكر التنظيم نفسه.. ومنفذ الهجوم لا يملك أي ارتباط قيادي داخل الأمن الداخلي ولا يعد مرافقا للقيادة.. وتم تحييد منفذ الهجوم بعد اشتباكه مع الأمن السوري وقوات التحالف".وأعلن البنتاغون اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.وأكدت أن ذلك جاء نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم "داعش" في سوريا، وقد تم الاشتباك معه وتصفيته.