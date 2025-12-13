ترامب بعد الهجوم في سوريا: سنرد على داعش

أعلن الرئيس الأمريكي ، السبت، أن بلاده سترد على تنظيم ، وذلك بعد الهجوم الذي وقع قرب مدينة تدمر في .

وقال في كلمة له، " سترد إذا هوجمت القوات الأمريكية مجددا".

وأضاف "فقدنا 3 مواطنين عظماء في كمين بسوريا وسنرد على تنظيم ".

وأعلن البنتاغون اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.

وأكدت أن ذلك جاء نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم "داعش" في ، وقد تم الاشتباك معه وتصفيته.