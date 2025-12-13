مقاتلات أمريكية تحلق فوق تدمر السورية

أعلن مسؤول أمريكي رفيع، السبت، عن إرسال مقاتلات إف 16 للتحليق فوق تدمر السورية.

ونقلت "وول " عن مسؤول أمريكي رفيع، "أرسلنا بعد الهجوم مقاتلتي إف 16 للتحليق فوق تدمر في استعراض للقوة".

وأعلن الرئيس الأمريكي ، السبت، أن بلاده سترد على تنظيم ، وذلك بعد الهجوم الذي وقع .

وأعلن البنتاغون اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، خلال عملية ضد تنظيم "داعش" في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.

وأكدت أن ذلك جاء نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم "داعش" في ، وقد تم الاشتباك معه وتصفيته.