تعليق أمريكي يخص "هجوم تدمر": ملتزمون بهزيمة الإرهاب

وقال ، في تدوينة على "إكس"، اليوم السبت: "أدين بشدة الكمين الإرهابي الجبان الذي استهدف دورية مشتركة بين القوات الأمريكية والحكومة السورية في ونعرب عن حزننا العميق، لفقدان ثلاثة من أفراد القوات الأمريكية البواسل والمدنيين، ونتمنى الشفاء العاجل للجنود السوريين المصابين في الهجوم".وأضاف المبعوث الأمريكي: "نؤكد التزامنا الراسخ بهزيمة الإرهاب مع شركائنا السوريين".وأعلن البنتاغون اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، خلال عملية ضد تنظيم " " في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.وأكدت أن ذلك جاء نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم "داعش" في ، وقد تم الاشتباك معه وتصفيته.