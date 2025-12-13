الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-549916-639012540152185599.jpg
تعليق أمريكي يخص "هجوم تدمر": ملتزمون بهزيمة الإرهاب
دوليات
2025-12-13 | 15:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
226 شوهد
أكد المبعوث الأمريكي
توم باراك
الالتزام الراسخ بهزيمة "الإرهاب" بالشراكة مع
سوريا
، وذلك في أعقاب الهجوم الذي استهدف دورية
سورية
- أمريكية مشتركة قرب مدينة تدمر في سوريا.
وقال
باراك
، في تدوينة على "إكس"، اليوم السبت: "أدين بشدة الكمين الإرهابي الجبان الذي استهدف دورية مشتركة بين القوات الأمريكية والحكومة السورية في
وسط سوريا
ونعرب عن حزننا العميق، لفقدان ثلاثة من أفراد القوات الأمريكية البواسل والمدنيين، ونتمنى الشفاء العاجل للجنود السوريين المصابين في الهجوم".
وأضاف المبعوث الأمريكي: "نؤكد التزامنا الراسخ بهزيمة الإرهاب مع شركائنا السوريين".
وأعلن البنتاغون اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، خلال عملية ضد تنظيم "
داعش
" في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.
وأكدت
القيادة المركزية الأمريكية
أن ذلك جاء نتيجة كمين نصبه مسلح من تنظيم "داعش" في
سوريا
، وقد تم الاشتباك معه وتصفيته.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
سوريا
هجوم
القيادة المركزية الأمريكية
القيادة المركزية
الحكومة السورية
توم باراك
وسط سوريا
بنتاغون
سورية
