توعد منفذي الهجوم.. اول تعليق من ترامب على هجوم تدمر

وقال في تصريح صحفي "سنلحق الضرر بمنفذي الهجوم على جنودنا في ".واكد مبعوث الرئيس الأمريكي الى سوريا توم ، في وقت سابق من اليوم الاحد، ان مازال يمثل خطرا على العالم اجمع، فيما أشار الى ان هجوم تدمر لن يمر دون رد.وحول الهجوم في استراليا، ذكر ترامب ان "ما حدث في اليوم كان مروعا"، موضحا ان "ما حدث بأستراليا اليوم كان هجوما معاديا للسامية".وقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في الهجمات التي وقعت قبل ساعات على حشد كان يحضر الليلة الأولى من عيد الأنوار (حانوكا)، وهو عيد يستمر أيام ويحتفل بصمود الديانة.وقالت شرطة إن أحد المسلحين قتل في موقع الحادث، بينما أصيب الآخر ونقل إلى الحجز في حالة حرجة.ولم يتضح لهيئة الإذاعة (ABC) في هذه المرحلة من هو السيد أكرم.وأشار مفوض شرطة نيو ساوث ، مال لانيون، إلى أن أحد مطلقي النار معروف لدى السلطات، لكن "الشخص الذي نعرفه لا يملك معلومات كافية للشرطة".وأضاف: "لذا فهو ليس من بين المشتبه بهم الذين كنا سنبحث عنهم تلقائيا في هذا الوقت".