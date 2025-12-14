روسيا تعلن إسقاط 56 مسيرة أوكرانية فوق مناطقها

وقالت الوزارة في منشور على "تلغرام"، اليوم الأحد، إنه "خلال الفترة من الساعة 16:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 56 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 24 طائرة مسيرة فوق و17 طائرة فوق مقاطعة بريانسك و5 طائرات فوق مقاطعة تولا و3 طائرات في مقاطعة كورسك وطائرتين مسيرتين فوق كل من مقاطعات وريازان وموسكو وطائرة أخرى فوق مقاطعة فورونيج.وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلنت إسقاط 40 طائرة مسيرة فوق مناطق روسية.