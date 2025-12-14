الشرع يرسل برقية لترامب بعد "هجوم تدمر"

وفي بيان نشرته الرئاسة السورية، أكد الشرع "تضامن مع عائلات الضحايا".وشدد الرئيس السوري على "إدانة سوريا لهذا الحادث المؤسف، والتزامها بالحفاظ على الأمن والسلامة، وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة".وقتل جنديان أميركيان ومترجم مدني على يد مهاجم، استهدف رتلا للقوات الأميركية والسورية قبل أن يقتل بالرصاص.وقالت السورية إن المهاجم أحد أفراد قوات الأمن السورية، ويشتبه في تعاطفه مع تنظيم " "، وأعلنت الوزارة أنها ألقت القبض على 5 أشخاص يشتبه في صلتهم بإطلاق النار في تدمر.