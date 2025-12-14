الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550023-639013432294594141.webp
أستراليا تكشف مفاجأة تخص مطلقي النار في سيدني
دوليات
2025-12-14 | 16:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
554 شوهد
قالت الشرطة
الأسترالية
، الأحد، إن الشخصين المشتبه في ضلوعهما في الهجوم الذي وقع على شاطئ بونداي في
سيدني
هما أب وابنه، وإنها لا تبحث عن مشتبه به ثالث.
وأضافت الشرطة خلال إحاطة إعلامية صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، أن التحقيقات أظهرت أن شخصين فقط هما المسؤولان عن الهجوم على احتفال بعيد
يهودي
، الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 40 آخرين.
يهودي
، الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 40 آخرين.
ويوم الأحد، أطلق مسلحون مجهولون النار على رواد
شاطئ بوندي
في
سيدني
، ووفقا لشرطة
نيو ساوث ويلز
، أسفر الحادث عم مقتل 12 شخصا وإصابة 29 آخرين بجروح.
كما قالت شرطة نيو ساوث
ويلز
إن أحد المسلحين قتل في موقع الحادث، بينما أصيب الآخر ونقل إلى الحجز في حالة حرجة.
وأعلنت الشرطة
الأسترالية
، الأحد، عن حصيلة جديدة للهجوم الذي وقع قرب شاطئ بوندي في سيدني، مؤكدة أن الحصيلة بلغت 16 قتيلا و40 جريحًا.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
