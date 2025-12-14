انخفاض جديد للعملة الإيرانية مقابل الدولار

وأفادت بذلك اليوم عدة مواقع إلكترونية إيرانية تتابع سعر صرف العملات الأجنبية.وفي الأول من كانون الأول الحالي، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلا 1.19 مليون ، ومنذ ذلك الحين، استمر الإيراني في الانخفاض الحاد يوما بعد آخر.وتشهد إيران حالة من التضخم المرتفع (وفقا لرئيس محمد فرزين، وصل معدل التضخم السنوي إلى 38.9%)، كما أن العملة الوطنية، الريال الإيراني، تفقد قيمتها بشكل متسارع.