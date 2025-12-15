بعد حادث سيدني.. صدامات قرب حفل إسرائيلي في هولندا

وبحسب موقع " "، وقع الصدام أثناء تجمع إسرائيلي أو حفل بمناسبة ثقافية أو دينية، حيث تجمع معارضون واندلعت مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.وأدت الاشتباكات إلى إصابات طفيفة وأضرار مادية، مع استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات.ويأتي الحادث في ظل تصاعد التوترات المتعلقة بالصراعات الإقليمية، خاصة بعد أحداث مثل هجوم في .وأدانت السلطات الهولندية العنف وتعهدت بتعزيز الإجراءات الأمنية لحماية التجمعات، مع تحقيقات جارية لتحديد المتورطين.