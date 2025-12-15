بشأن سوريا.. مبعوث ترامب يبعث برسالة تحذيرية إلى نتنياهو

وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن " تبدي قلقها من أن يؤدي تصاعد العمليات الإسرائيلية إلى زعزعة النظام في ، في وقت تعمل فيه أيضا على بلورة تفاهمات أو اتفاق أمني".ومن المقرر أن يصل إلى ، اليوم الاثنين، لعقد لقاءات مع نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، لبحث مجموعة من القضايا الإقليمية، على أن تحظى الساحة السورية بالأولوية.وكان الرئيس الأمريكي ، شدد في تغريدة نشرها مطلع الشهر الجاري عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، على "أهمية الحفاظ على حوار قوي وحقيقي بين إسرائيل وسوريا"، محذرًا من "أي إجراءات قد تعرقل تحول سوريا إلى دولة مزدهرة"، وأشاد بجهود الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، "لبناء علاقة طويلة الأمد ومثمرة بين البلدين".