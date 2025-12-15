الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-550049-639013923854227437.jpg
بشأن سوريا.. مبعوث ترامب يبعث برسالة تحذيرية إلى نتنياهو
دوليات
2025-12-15 | 05:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
354 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
كشفت تقارير إسرائيلية أن المبعوث الرئاسي الأمريكي إلى
سوريا
توم باراك
، سيضع خلال اجتماعه المرتقب، اليوم الاثنين، مع
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
، "خطوطا حمراء" تتعلق بالنشاط الإسرائيلي في سوريا.
وأوضحت وسائل إعلام عبرية، أن "
أمريكا
تبدي قلقها من أن يؤدي تصاعد العمليات الإسرائيلية إلى زعزعة النظام في
سوريا
، في وقت تعمل فيه أيضا على بلورة تفاهمات أو اتفاق أمني".
ومن المقرر أن يصل
باراك
إلى
إسرائيل
، اليوم الاثنين، لعقد لقاءات مع نتنياهو وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، لبحث مجموعة من القضايا الإقليمية، على أن تحظى الساحة السورية بالأولوية.
وكان الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، شدد في تغريدة نشرها مطلع الشهر الجاري عبر منصته "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، على "أهمية الحفاظ على حوار قوي وحقيقي بين إسرائيل وسوريا"، محذرًا من "أي إجراءات قد تعرقل تحول سوريا إلى دولة مزدهرة"، وأشاد بجهود الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، "لبناء علاقة طويلة الأمد ومثمرة بين البلدين".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
