كشف هوية المسلم منقذ الأرواح في هجوم أستراليا

وأسفر الهجوم، الذي وقع الأحد أثناء احتفالات عيد "الحانوكا" اليهودي في ولاية ، عن مقتل 16 شخصا وإصابة 40 آخرين، بينهم عناصر من الشرطة، قبل أن تتمكن السلطات من تحييد المنفذين.ولعب التدخل الجريء للأحمد دورا حاسما في إرباك المهاجمين والحد من حجم الخسائر البشرية.تدخل إنساني بلا ترددوبحسب روايات أقارب الأحمد، فإن تدخله لم يكن بدافع أيديولوجي أو سياسي، بل جاء استجابة إنسانية فورية بعدما شاهد مسلحا يطلق النار عشوائيا على المدنيين.وقال مصطفى الأسعد، أحد أقربائه، إن الأحمد يحمل الجنسية وينحدر من أصول ، وتحديدا من قرية النيرب في محافظة إدلب شمال غربي .وأضاف الأسعد أن الأحمد اندفع بشكل تلقائي نحو أحد المسلحين وانقض عليه من الخلف، محاولا السيطرة عليه ونزع سلاحه، غير مكترث بالمخاطر التي تهدد حياته، وهو ما ظهر بوضوح في أحد مقاطع الفيديو التي بثت عقب الهجوم.وخلال محاولته التصدي للهجوم، أُصيب الأحمد بطلقين ناريين في كتفه ويده اليسرى، مما استدعى نقله إلى المستشفى.وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة انقضاض الأحمد على أحد المسلحين من الخلف، ومحاولته السيطرة عليه رغم إطلاق النار، حيث يظهر في التسجيل إصابته برصاص أطلقه المهاجم الثاني من موقع قريب.حالة مستقرة وإشادة واسعةوأكدت عائلة الأحمد أن حالته الصحية مستقرة، ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية لاستخراج الرصاص من جسده.ونقل قريبه عنه قوله إن ما قام به "واجب إنساني"، مضيفا: "أي إنسان شريف لا يمكن أن يقف متفرجا حين يرى الأبرياء يُقتلون".وقوبلت الخطوة البطولية للأحمد بإشادة رسمية وشعبية واسعة في . ووصف مفوض شرطة الولاية مال لانيون تصرفه بـ"الشجاع"، مشيرا إلى أن تدخله ساهم في إنقاذ عدد كبير من الأرواح.من جانبه، قال رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، مينز، إن ما قام به الأحمد "من أكثر المشاهد التي لا تُصدق"، مضيفا: "هذا الرجل بطل حقيقي، وكثيرون ما زالوا على قيد الحياة الليلة بفضل شجاعته".كما أثنى ألبانيزي على تصرف الأحمد وغيره من المدنيين الذين اندفعوا للمساعدة، معتبرا أنهم "أمثلة حقيقية للشجاعة والتضامن الإنساني".وفي السياق ذاته، أدانت الجاليات المسلمة في أستراليا الهجوم بشدة. وأصدر للأئمة الأستراليين بيانا أعرب فيه عن تضامنه مع الضحايا وذويهم، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، ومؤكدا رفضه المطلق لكل أشكال العنف.