عام على "سقوط الأسد".. 3 ملايين سوري عادوا إلى ديارهم

وأشار غراندي إلى أن "العدد بلغ 3 ملايين سوري حتى الآن"، مؤكدًا أن " بحاجة إلى استثمارات ضخمة لإعادة الإعمار، بهدف خلق فرص عمل وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين"، مشددًا على "أهمية لضمان استقرار العودة وتعافي البلاد".وأوضحت المفوضية أن "أكثر من 1.2 مليون سوري عادوا طوعا من الدول المجاورة، منذ ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلى جانب نحو 1.9 مليون نازح داخليا عادوا إلى مناطقهم الأصلية، مع وجود عدد أكبر يعرب عن رغبته في العودة".