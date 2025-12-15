البيت الأبيض ينتقد نتنياهو لانتهاكه وقف إطلاق النار في غزة

وأفاد مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس، اليوم الاثنين، بان هذه الرسالة الغاضبة من تأتي وسط تصاعد التوترات بين وحكومة نتنياهو بشأن المرحلة المقبلة من اتفاق إنهاء الحرب في ، وبشأن سياسة الإقليمية بشكل عام.واشار المسؤولان الأمريكيان الى أن وزير الخارجية ، ومبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، ومستشار وصهره ، يشعرون بإحباط شديد من نتنياهو.ومن المتوقع أن يلتقي نتنياهو ترامب في مارالاغو يوم 29 سبتمبر/أيلول.وقال مسؤولون أمريكيون إن الحكومة الإسرائيلية لم تُخطر أو تستشرها قبل الضربة.ويوم امس الاحد، نعت كتائب الشهيد ، اليوم الأحد، قائد ركن التصنيع العسكري رائد سعيد سعد "أبو معاذ" إثر عملية اغتيال "إسرائيلية".