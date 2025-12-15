تقرير: بشار الأسد يدرس طب العيون في منفاه باللغة الروسية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مصرع وإصابة 15 شخصا بسقوط حاوية على سيارات في الناصرية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تقرير: بشار الأسد يدرس طب العيون في منفاه باللغة الروسية

دوليات

2025-12-15 | 09:41
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تقرير: بشار الأسد يدرس طب العيون في منفاه باللغة الروسية
578 شوهد

السومرية نيوز – دولي
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد يتلقى في منفاه الروسي دروساً في اللغة الروسية ويُجري "تدريبات في طب العيون".

"إجاك الدور يا دكتور"، عبارة خطها فتيان في مدينة درعا عام 2011 في عزّ الربيع العربي مخاطبين بها رئيس النظام المخلوع بشار الأسد بأنه هو التالي ليسقط بعد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ونظيره المصري محمد حسني مبارك وحكام مستبدين آخرين.
بيد أن سنين عديدة مرت قبل أن يأتي دور طبيب العيون بشار الأسد ليفرّ تحت جنح الظلام من دمشق في الثامن من كانون الأول 2024 ويستقر في منفى فاخر في عاصمة حليفه الروسي فلاديمير بوتين.
وذكرت الصحيفة أن "رأس النظام يدرس اللغة الروسية وبدأ في مراجعة معلوماته في طب العيون ويتلقى دروساً فيه"، مبينة ان "الشريحة الثرية في موسكو قد يكونوا زبائنه، حسب صديق للعائلة لا يزال على تواصل معهم".
ويرجح مصدران مُطّلعان أن "العائلة تقيم في حي روبليوفكا الراقي، وهو مُجمّع سكني مُغلق يقطنه نخبة موسكو، حيث تعيش شخصيات بارزة مثل الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، الذي فرّ من كييف عام 2014".
وقال صديق العائلة إن "العائلة تعيش حياة هادئة للغاية، دون أن يكون لبشار الأسد أي تواصل مع العالم الخارجي إلا مع شخصين من حاشيته، وهو منصور عزام، وزير شؤون الرئاسة السوري الأسبق، ويسار إبراهيم، الذي يبدو أنه كان "خازن" الأسد المالي".
بشار "لم يهتم إلا بنفسه" عند هروبه
لم يُحذّر الأسد عائلته الكبيرة أو حلفاءه المقربين من النظام من الانهيار الوشيك، بل تركهم يواجهون مصيرهم بأنفسهم.
وقال صديق لماهر الأسد، شقيق بشار: "اتصل ماهر ببشار لأيام لكنه لم يُجب. بقي في القصر حتى اللحظة الأخيرة، حيث وجد الثوار جمر الشيشة لا يزال مشتعلاً".
وكان "ماهر، وليس بشار، هو من ساعد الآخرين على الفرار. لم يهتم بشار إلا بنفسه".
وقال إيلي حاتم، محامي رفعت الأسد "عندما وصلوا (رفعت وعائلته) إلى حميميم، القاعدة الروسية الجوية في سوريا، أخبروا الجنود الروس أنهم من عائلة الأسد، لكنهم لم يكونوا يتحدثون الإنكليزية أو العربية. لذلك اضطر ثمانية منهم إلى النوم في سياراتهم أمام القاعدة".
ولم تتمكن العائلة من الفرار إلى سلطنة عمان إلا بعد تدخل مسؤول روسي رفيع".
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
Play
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
Live Talk
Play
Live Talk
الة الكمان بين التراث الموسيقي - Live Talk - الحلقة ١٨١ | 2025
10:30 | 2025-12-15
Play
الة الكمان بين التراث الموسيقي - Live Talk - الحلقة ١٨١ | 2025
10:30 | 2025-12-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الخلفاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-15
Play
بغداد ساحة الخلفاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-15
من الأخير
Play
من الأخير
العسكري ينهر العمائم عن درب سافايا - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-14
Play
العسكري ينهر العمائم عن درب سافايا - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
Play
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
Play
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
Play
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Play
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
Play
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Play
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
Play
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
Play
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
Play
العراق في دقيقة 15-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-15
Live Talk
Play
Live Talk
الة الكمان بين التراث الموسيقي - Live Talk - الحلقة ١٨١ | 2025
10:30 | 2025-12-15
Play
الة الكمان بين التراث الموسيقي - Live Talk - الحلقة ١٨١ | 2025
10:30 | 2025-12-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الخلفاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-15
Play
بغداد ساحة الخلفاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-15
من الأخير
Play
من الأخير
العسكري ينهر العمائم عن درب سافايا - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-14
Play
العسكري ينهر العمائم عن درب سافايا - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
Play
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
Play
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
Play
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Play
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
Play
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Play
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
Play
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
Play
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12

اخترنا لك
اتفاق أمريكي أوروبي يخص أوكرانيا
13:26 | 2025-12-15
سوريا.. قصف مواقع لقوى الأمن في السويداء
12:37 | 2025-12-15
الاتحاد الأوروبي يضع شرطا لانضمام أوكرانيا
12:19 | 2025-12-15
اول تعليق من والدة منفذ هجوم سيدني: أخبرني أنه ذاهب في رحلة صيد
12:10 | 2025-12-15
إيران: 56 دولة تريد شراء منتجاتنا النووية
12:02 | 2025-12-15
مستشار خامنئي يحذر من خطر يهدد أمن إيران
11:57 | 2025-12-15

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.