تقرير: بشار الأسد يدرس طب العيون في منفاه باللغة الروسية

"إجاك الدور يا دكتور"، عبارة خطها فتيان في مدينة درعا عام 2011 في عزّ الربيع العربي مخاطبين بها رئيس النظام المخلوع بأنه هو التالي ليسقط بعد الرئيس ونظيره المصري وحكام مستبدين آخرين.بيد أن سنين عديدة مرت قبل أن يأتي دور طبيب العيون الأسد ليفرّ تحت جنح الظلام من دمشق في الثامن من كانون الأول 2024 ويستقر في منفى فاخر في عاصمة حليفه الروسي .وذكرت الصحيفة أن "رأس النظام يدرس اللغة الروسية وبدأ في مراجعة معلوماته في طب العيون ويتلقى دروساً فيه"، مبينة ان "الشريحة الثرية في قد يكونوا زبائنه، حسب صديق للعائلة لا يزال على تواصل معهم".ويرجح مصدران مُطّلعان أن "العائلة تقيم في حي روبليوفكا الراقي، وهو مُجمّع سكني مُغلق يقطنه نخبة موسكو، حيث تعيش شخصيات بارزة مثل الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، الذي فرّ من كييف عام 2014".وقال صديق العائلة إن "العائلة تعيش حياة هادئة للغاية، دون أن يكون لبشار الأسد أي تواصل مع العالم الخارجي إلا مع شخصين من حاشيته، وهو منصور عزام، وزير شؤون الرئاسة السوري الأسبق، ويسار إبراهيم، الذي يبدو أنه كان "خازن" الأسد المالي".بشار "لم يهتم إلا بنفسه" عند هروبهلم يُحذّر الأسد عائلته الكبيرة أو حلفاءه المقربين من النظام من الوشيك، بل تركهم يواجهون مصيرهم بأنفسهم.وقال صديق لماهر الأسد، شقيق بشار: "اتصل ماهر ببشار لأيام لكنه لم يُجب. بقي في القصر حتى اللحظة الأخيرة، حيث وجد الثوار جمر الشيشة لا يزال مشتعلاً".وكان "ماهر، وليس بشار، هو من ساعد الآخرين على الفرار. لم يهتم بشار إلا بنفسه".وقال إيلي حاتم، محامي رفعت الأسد "عندما وصلوا (رفعت وعائلته) إلى حميميم، القاعدة الروسية الجوية في ، أخبروا الجنود الروس أنهم من عائلة الأسد، لكنهم لم يكونوا يتحدثون الإنكليزية أو العربية. لذلك اضطر منهم إلى النوم في سياراتهم أمام القاعدة".ولم تتمكن العائلة من الفرار إلى إلا بعد تدخل مسؤول روسي رفيع".