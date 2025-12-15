وخلال مؤتمر صحافي قبل مباراة برشلونة وغوادالاخارا في ، سُئل فليك عن موقف إزاء الحكام وهل أن ذلك يستدعي رداً، فأجاب: "نعلم جميعاً أن الحكام جزء لا يتجزأ من اللعبة. من دونهم، لا يمكننا اللعب. هذه هي الحقيقة".وأضاف: "أحياناً نعتقد بأنهم يستطيعون تقديم أداء أفضل، وفي أحيان أخرى يكونون رائعين. كلّنا نخطئ. عموماً يؤدّون عملهم على أكمل وجه".وتابع: "كمدرب، أرتكب أخطاء أيضاً، وكذلك اللاعبون. الأمر يتعلق بالتحسّن. يتعرّضون لضغط شديد، وليس من العدل تكثيف الضغط عليهم. هذه ليست طريقتي في العمل".وكان استشاط غضباً، بعد رفض الحكم فيكتور غارسيا فيردورا احتساب ركلة جزاء لمصلحة ، بعدما عرقله فاكوندو تيناغليا في منطقة الجزاء، خلال المباراة ضد ألافيس.