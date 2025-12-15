أمريكا.. احباط تهديد إرهابي خطير خلال عطلة نهاية الأسبوع

أعلنت السلطات الفيدرالية الأمريكية، اليوم الاثنين، احباط تهديد إرهابي خطير خلال نهاية الأسبوع، حيث ألقت القبض على أربعة أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة متطرفة، متهمين بالتخطيط لتفجيرات منسقة ليلة رأس السنة في لوس أنجلوس.





ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يُزعم أنهم كانوا يخططون لهجمات تفجيرية منسقة ليلة رأس السنة باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع، تستهدف خمسة مواقع متفرقة في لوس أنجلوس. وأفاد (FBI) لشبكة نيوز أن المتهمين عرّفوا أنفسهم بأنهم ينتمون إلى فرع متطرف من جبهة تحرير جزيرة السلحفاة (TILF)، المعادية للحكومة.ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يُزعم أنهم كانوا يخططون لهجمات تفجيرية منسقة ليلة رأس السنة باستخدام عبوات ناسفة يدوية الصنع، تستهدف خمسة مواقع متفرقة في لوس أنجلوس.