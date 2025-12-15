داعش يتبنى الهجوم في إدلب

وقالت وكالة "أعماق" التابعة للتنظيم إن عناصره "هاجموا دورية للحكومة السورية المرتدة على طريق بالأسلحة الرشاشة، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر وإصابة خامس وتضرر آليتهم".وأضافت الوكالة أن منفذي الهجوم عادوا إلى مواقعهم سالمين.وأعلنت السورية في بيان مساء أمس الأحد، مقتل 4 من عناصر إدارة أمن الطرق في وزارة الداخلية، وإصابة عنصر خامس، إثر استهداف تعرّضت له إحدى الدوريات أثناء تنفيذ مهامها على طريق معرة النعمان جنوب محافظة إدلب.ويوم السبت الماضي، أسفر هجوم لتنظيم على قوات أمريكية وسورية كانت في مهمة مشتركة في تدمر عن مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني أمريكي وإصابة آخرين، وكذلك إصابة عناصر من .