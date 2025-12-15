تصنيف البلدان التي تضم أكبر عدد من المحتاجين للمساعدات.. هل بضمنها العراق؟

وتتصدر قائمة هذه الأزمات، حيث يحتاج أكثر من 33.7 مليون شخص للإغاثة.وتأتي في المرتبة التالية، حيث يواجه ما يقارب 23 مليون فرد أزمات إنسانية، كما تواجه قارة تحديات إنسانية كبيرة، حيث تشكل وميانمار واليمن مجتمعة ما يزيد عن 25% من الاحتياجات الإنسانية العالمية.كما أن العديد من البلدان الإفريقية تظهر بشكل كبير في خريطة هذه الأزمات، وفيما يلي قائمة الدول التي تضم أكبر عدد من المحتاجين للمساعدات في العالم بحسب تقرير موقع humanitarianaction:1. السودان: 33.7 مليون شخص2. اليمن: 23.1 مليون شخص3. أفغانستان: 22 مليون شخص4. : 16.5 مليون شخص5. ميانمار: 16.2 مليون شخص6. جمهورية الديمقراطية: 14.9 مليون شخص7. أوكرانيا: 10.8 مليون شخص8. جنوب السودان: 10 ملايين9. فنزويلا: 7.9 مليون شخص10. : 6.9 مليون شخص