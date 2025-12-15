مستشار خامنئي يحذر من خطر يهدد أمن إيران

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن سفير أرمينيا لدى ، غريغور هاكوبيان، قد التقى المستشار ، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما التطورات في جنوب .وشدد ولايتي، على العلاقات التاريخية والراسخة بين وأرمينيا، قائلا: "لطالما سعت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى توسيع هذه العلاقات وتعميقها".وأشار ولايتي إلى ما يسمى بـ"خطة " في القوقاز، موضحا: "لا تختلف هذه الخطة عن ممر زنغزور، وأن إيران تعارضها جملة وتفصيلا".وأضاف: "لقد وقفت إيران ضد خطة ممر زنغزور منذ بدايتها، وذلك لمعارضتها أي تغييرات في الحدود وأي تطورات تهدد أمن محيط البلاد".وأوضح: "عندما طرح مشروع ممر زنغزور، أعلنت إيران معارضتها الشديدة له، لأن هذا الممر يمهد الطريق لوجود (الناتو) في شمال إيران، ويهدد بشكل خطير أمن شمال إيران وجنوب ".وتابع ولايتي، قائلا: "إن خطة ترامب هي في جوهرها نفس المشروع، لم يتغير سوى اسمها، ويتم تنفيذها الآن في صورة دخول شركات أمريكية إلى أرمينيا".