إيران: 56 دولة تريد شراء منتجاتنا النووية

وأكد إسلامي أن المنتجات النووية الإيرانية أصبحت تحظى بطلب واسع عالميا، مشيرا إلى أن نحو 56 دولة تقدمت بطلبات لشراء هذه المنتجات.وأوضح: "ننتج حاليا 70 نوعا من الأدوية المشعة بشكل مستمر، ويستخدمها نحو مليون ونصف المليون شخص سنويا".وأضاف: "كما أن لدينا 20 دواء مشعا آخر في مراحل البحث والتطوير، وقد تم اليوم الكشف عن نوعين جديدين منها".