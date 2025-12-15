اول تعليق من والدة منفذ هجوم سيدني: أخبرني أنه ذاهب في رحلة صيد

وقالت فيرينا، والدة نافيد أكرم (24 عاما)، الذي كان عاطلا عن العمل مؤخرا، إن ابنها ووالده (50 عاما) أخبروا العائلة بأنهما ذاهبان في رحلة صيد وسباحة إلى خليج جيرفيس خلال نهاية الأسبوع.ونقلت صحيفة " " عن فيرينا قولها إن "أكرم اتصل بها يوم الأحد، أي قبل وقوع الهجوم، ليقول إنه ذهب للصيد والسباحة".وفي تصريح لوسائل الإعلام من منزلها في بوني ريج، الذي طوقته الشرطة، أصرت والدة أكرم على أن ابنها "فتى جيد" بعيد عن العنف أو التطرف، مشيرة إلى أنه "لا يدخن ولا يشرب ولا يملك سلاحا ناريا وعمل كعامل بناء قبل شهرين".وأكدت الأم أنها "لم تتمكن من التعرف على ابنها في الصور التي التقطت في موقع إطلاق النار".وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض في موقع الحادث ونقل إلى المستشفى حيث يخضع للحراسة وحالته حرجة ومستقرة. وتوفي والده في مكان الحادث.في غضون ذلك، داهمت الشرطة منازل منفذي هجوم ، بما في ذلك منزل العائلة في بوني ريج وعنوان آخر في كامبسي يعتقد أن الأب والابن كانا يقيمان فيه قبيل الهجوم.وأكد مفوض شرطة ، مال لانيون، أنه "تم ضبط 6 أسلحة نارية من مسرح الجريمة ومن عنوان كامبسي"، مشيرا إلى أن "التحقيقات الجنائية ستحدد ما إذا كانت هذه الأسلحة هي ذاتها المرخصة للأب".